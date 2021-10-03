Son dakika haber: Malatya'da feci kaza: 1'i polis memuru 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kale ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı Chevrolet marka araç karşı şeride geçerek, 01 YV 976 plakalı Fiat marka otomobil ile 07 E 6129 plakalı Opel marka hafif ticari araca çarptı.

Feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve polis memuru olduğu öğrenilen yaralılardan Abdusselam Ekici'nin de (26) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdusselam Ekici'nin Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA