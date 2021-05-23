Malatya'da bir iş merkezinin giriş kapısının camını taş ve sopayla kıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin giriş kapısının camı bir kişi tarafından taş ve sopayla kırıldı.

Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheli V.Ş'yi Malatya Adliyesi önünde elinde sopayla yakaladı.

Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.