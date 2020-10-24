Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisini belirlerken, T.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim Perşembe günü Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde bir işyerine tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iş yeri isabet alırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Malatya 'da tüfekle iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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