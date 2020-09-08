Son dakika haber: Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çakabey Sokak üzerinde dün gerçekleşen bıçaklı kavganın devamı olduğu belirtilen olayda kardeşler M.U. ile E.U. tarafından bir iş yerine tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bölgede bulunan Ü.Ç. isabet aldığı saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralanırken, 2 kardeş olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin, 2 kardeşi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma ise sürüyor.