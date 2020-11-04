Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi

04.11.2020 23:38
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den itibaren iş yerlerinin kapatılacağını açıklamasının ardından Malatya'da polis ekipleri denetim yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den itibaren iş yerlerinin kapatılacağını açıklamasının ardından Malatya'da polis ekipleri denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere paket servisi şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran ve kafelerin de içinde olduğu çok sayıda işletmenin en geç saat 22: 00'de kapanacağını duyurdu. Kararın ardından Malatya'da saatler 22.00'yi gösterdiğinde polis ekipleri denetimlere başladı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de katıldığı denetimler, kentte eş zamanlı olarak gerçekleşti. Kentte 20 ekibin katıldığı denetimde açık olan iş yerlerinin sahipleri uyarılarak, alınan kararlar hatırlatıldı. Sabaha kadar devam edecek denetimlerde açık olan iş yerlerine idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi
Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da iş yerlerine gece denetimi - Son Dakika


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