Son dakika haber... Malatya'da jandarmadan koronavirüs denetimi - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Doğanşehir ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı koronavirüs denetimleri kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Pazar yerleri ile iş yerlerinde yapılan denetimlerde koronavirüs kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, evlerinde izole edilen hastaları da kontrol etti.