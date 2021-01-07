Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Malatya'da polisin kaçakçılara yönelik düzenlendiği operasyonda, kaçak cep telefonu ve tütün ürünleri ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç şahsın gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler yol uygulamasında durdurulan şahısların araçlarında toplamda 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Bir şahsın gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve makaron satışı yaptığı bilgisi üzerine şahsın ikametinde yapılan aramada ise 101 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 1 bin 700 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 4 şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçundan aranması olan 2 şahıs, Iğdır İlamat ve İnfaz Bürosunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan bir şahıs, Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca "Kamu görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA