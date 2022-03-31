Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

31.03.2022 16:23
Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 635 bin makaron ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 635 bin makaron ile çok sayıda malzeme ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaçakçılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 635 bin makaron, 2 bin 500 kutu sigara filtresi, 2 bin 160 mükerrer bandrol, 120 sigara sarma makinesi, 192 sigara tabakası, 120 boş sigara kabı, 31 cep telefonu ve muhtelif adaptör, şarj kablosu, kulaklık ile 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok Malatya polisinden sigara kaçakçılığına geçit yok Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten

Malatya, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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