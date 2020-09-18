Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetiminde pandemi tedbirlerine uymayan 31 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 95 motorize ekip ve 463 personelin katılımıyla kentte Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Ekiplerce 140 lokanta ve restoran, 129 kafe, 113 berber ve güzellik merkezi, 26 çay bahçesi, düğün yapılan 8 mekan, 18 internet kafe, 26 konaklama merkezi, 13 piknik alanı, 5 lunapark ile 2 pazar yeri denetlendi, 7 iş yerine ikaz tutanağı tanzim edildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında 945 araç denetlendi, 4 araca da 962 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 1344 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 29 kişiye maske takmamaktan, 2 kişiye ise karantina kuralına uymamaktan idari işlem yapıldı.