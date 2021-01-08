Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika

Jandarma, sorumluluk bölgesinde durdurdukları araçlarda ve semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi

AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor