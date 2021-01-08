Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
08.01.2021 19:27
Bir son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 21 kişiye para cezası uyguladı.
Jandarma, sorumluluk bölgesinde durdurdukları araçlarda ve semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirlediği 21 kişiye para cezası kesti.
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