Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 88 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik son 48 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 24 kişiye 21 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 62 kişiye 55 bin 800 lira, sigara içme yasağını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira ceza kesildi.

Ekipler, ayrıca 1374 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 6 iş yeri ve toplu taşıma aracına ceza uygulandı.

Öte yandan karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirildi, Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymadığı belirlenen 8 kişi ise evlerine yönlendirildi.