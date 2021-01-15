Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen denetimlerde, maske kullanma kurallarını ihlal eden 1, sosyal mesafeye uymayan 5 ve sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 6 kişiye para cezası uygulandı. Ekipler, denetledikleri 170 toplu taşıma ile ticari araçtan 4'üne salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yaptı. Denetlenen 188 iş yerinde ise herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.

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