Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

19.10.2022 11:42
Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Son dakika gündem haberi: Malatya'nın Arapgir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede yaşayan Feridun Mengi, TOKİ bölgesinde 4 sahipsiz köpeğin puhuya saldırdığını görünce duruma müdahale etti.

Köpeklerin saldırısından kuşu kurtaran Mengi, kanadı kırılmış haldeki puhunun durumunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı.

Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Cömertoğlu'ndan birliktelikle hizmet etme vurgusu Cömertoğlu'ndan birliktelikle hizmet etme vurgusu Kayısı üreticisinin başı tel örgü hırsızlarıyla dertte Kayısı üreticisinin başı tel örgü hırsızlarıyla dertte Mimsan'dan istihdam atağı Mimsan'dan istihdam atağı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Arapgir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:21 Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede "sıkıyönetim" ilan etti
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:53 Örgüt üyeliğinden tutuklanmıştı! İBB çalışanı Şafak Duran hakim karşısına çıktı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:53:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement