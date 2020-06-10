Son dakika haber! Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan C.A (43) ile U.S (31), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 2 ayrı hastaneye kaldırıldı.

Yaralı C.A, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri, olayla ilgili şüpheli H.T ile B.T'yi kısa sürede yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.