Olayla ilgili E.E, E.C.E, M.E, F.D. ile S.K'yi gözaltına alan polis ekipleri, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

Malatya 'da bir iş yerinin işletmecisi ile tartıştığı grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.