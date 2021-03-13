Son dakika haber... Malatya'da terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da, terör örgütü FETÖ/PDY ve DEAŞ'e yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü TSK mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 8 şahıs gözaltına alındı.

Bu arada, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla 2 şahıs gözaltına alındı. - MALATYA