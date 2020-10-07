Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 22 gram metamfetamin, 35 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi, B.A. ve E.Ş. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika