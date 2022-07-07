Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

07.07.2022 20:42
Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente başka bir ilden uyuşturucu madde imal etmeye geldiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Aramalarda uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham maddelerle farklı ebatlarda kaplar, hassas terazi, 1 vantilatör ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyonda ise 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde Malatya'da Sağlık Çalışanları Eylemde Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim
Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:21 Beşiktaş, Jackson Muleka'yı renklerine kattı!
20:15 Üçüncü kez kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur'dan sevindiren haber geldi! Ağustos'ta konserlerine başlayacak
19:59 Eski çalışan alacak- verecek meselesi yüzünden patronunu öldürdü
19:48 Kadir Şeker'in tahliyesine Özgür Duran'ın annesinden tepki: Bu kararda adalet yoktur
19:46 Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli'yle arasında geçen konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı: Hacdayım ama tavaf edemiyorum
19:44 Kadir Şeker, cezaevi çıkışı ailesiyle hasret giderdi! O anlar kameraya yansıdı
19:42 Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 20:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement