İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente başka bir ilden uyuşturucu madde imal etmeye geldiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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