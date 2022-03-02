Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

02.03.2022 15:02
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 17 bin 38 yeşil reçeteye tabi hap, 133 gram uyuşturucu madde, 217 paket gümrük kaçağı sigara, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 9 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Sakarya'da şubatta uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı tutuklandı Sakarya'da şubatta uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'nden Haluk Levent'e konser teklifi: Özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
14:43 Yanan evinden kuşları ve ölen oğlunun fotoğraflarını kurtarmak istedi! Canından oldu
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 15:07:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement