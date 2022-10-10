Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 268 gram metamfetamin, 349 sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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