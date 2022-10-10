Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

10.10.2022 14:21

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikamet ve üst aramalarında 268 gram metamfetamin, 349 sentetik hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 420 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö, E.Ö, E.A, A.D. ve H.D.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.Y. ve O.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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