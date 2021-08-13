Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Operasyonda, 98 gram esrar, 4,5 gram sentetik uyuşturucu, 17 adet yeşil receteye tabi hap, 2 adet extacy hap, 45 adet uyuşturucu almada kullanılan cam aparat, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait 58 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi