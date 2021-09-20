Üye Girişi
Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu

20.09.2021 17:37

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesinde ikamet eden bir kişinin evinin bahçesinde kenevir bitkisi bulunduğu belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 44 kök kenevir bitkisi, 250 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu

Jandarma, Kenevir, Malatya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti 17:31 Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi 17:28 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
Şüphelendiren olay! Yalnız yaşayan doktor, pansiyondaki sandalyesinde oturur halde ölü bulundu 16:55 Şüphelendiren olay! Yalnız yaşayan doktor, pansiyondaki sandalyesinde oturur halde ölü bulundu Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor 16:38 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi 16:07 Son Dakika! Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP tarafından disipline sevk edildi
22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu 15:54 22 yaşındaki Harvard mezunu genç, kendi amatör e-Spor şirketini kurdu Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum 15:08 Kız öğrencinin eteğini kaldırıp tokat attığını açıklayan Celal Şengör'den konu ile ilgili açıklama: Cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum

Son Dakika Haberleri
17:32 Son dakika! Altının kilogramı 489 bin 435 liraya çıktı
17:31 Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var
17:28 Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor
17:27 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi
17:26 Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor
17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
17:14 Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım
17:00 Güncel son dakika haberleri! Son dakika haberler! I20.09.2021I
16:54 Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımıza THY uçağının pilotlarından sürpriz
16:37 Son dakika: Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! Yüksek kesimlerde kar bekleniyor
Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var Tuzla'da lüks cip ile kamyonet bariyerlere girdi: 2 yaralı var         
17:32
Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor Son Dakika: ABD, ülkeye gelecek yabancılara aşı zorunluluğu getiriyor         
17:29
Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü dolu sözler: Kendisini topla çok rahat hissediyor         
17:27
Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım         
17:14
"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu         
16:44
Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor         
16:16
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu         
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Bayilerin Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti         
13:51
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı iddialarına yanıt verdi: Vaka sayıları artsa da artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok         
13:25
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı         
11:46
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 17:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement