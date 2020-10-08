Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
08.10.2020 12:59
Gelen son dakika haberine göre MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkız Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılan
operasyonda 1,5 kilogram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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