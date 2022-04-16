Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

16.04.2022 09:11

Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 185 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 185 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunun Kale ilçesi mevkisindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Narkotik köpeğinin aracın torpido kısmına yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buraya özel bir düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

YORUMLAR
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Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı Torpido bölümündeki düzenekte uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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