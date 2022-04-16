Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 185 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunun Kale ilçesi mevkisindeki kontrol noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Narkotik köpeğinin aracın torpido kısmına yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buraya özel bir düzenekle açılan bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.