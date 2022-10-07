Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

07.10.2022 11:29
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haber: Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında narkotik ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 4 operasyonda, 6 kilo 375 gram skunk, 1 kilo 54 gram sentetik uyuşturucu, 302 sentetik hap, 51,18 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö, M.R.A, H.İ, E.Y, M.Ö, S.Ö. ile M.E. tutuklandı, A.B. ve H.D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.D'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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