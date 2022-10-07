Gözaltına alınan zanlılardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.Ö, M.R.A, H.İ, E.Y, M.Ö, S.Ö. ile M.E. tutuklandı, A.B. ve H.D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında narkotik ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Kaynak: AA

Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

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