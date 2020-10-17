Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, 836 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 836 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 1,30 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli C.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika