MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda; 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika