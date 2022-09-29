İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda; 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.