Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

29.09.2022 12:56
Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

Son dakika haber: MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda; 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama - Son Dakika
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