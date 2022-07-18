Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde, yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

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