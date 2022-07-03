Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta 18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sularında bir kafede, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıkmış, çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Artuç tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. 12 kişinin tutuklandığı olayda Artuç'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 3'e çıkmış oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

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