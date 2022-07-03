Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı

03.07.2022 16:45
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı

Son dakika haberine göre Malatya'da bir kafede çıkan silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Malatya'da bir kafede çıkan silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta 18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sularında bir kafede, işletme sahibi ile bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden silahlı çatışma çıkmış, çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 6 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan İsmail Artuç tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. 12 kişinin tutuklandığı olayda Artuç'un hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 3'e çıkmış oldu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Malatya'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
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