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Son dakika haber! Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama

03.12.2021 17:14
Son dakika haber! Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberleri... MALATYA'da, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaygubet evleri' ve PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kentin çeşitli mahallelerinde yapılan baskınlarda; 3'ü PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 PKK/KCK, 3 FETÖ/PDY üyesi 5 kişi tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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