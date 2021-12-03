Son dakika haber! Malatya'daki terör operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberleri... MALATYA'da, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaygubet evleri' ve PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kentin çeşitli mahallelerinde yapılan baskınlarda; 3'ü PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 2 PKK/KCK, 3 FETÖ/PDY üyesi 5 kişi tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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