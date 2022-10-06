Son dakika haber: Malatya'daki trafik kazaları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Malatya'daki trafik kazaları kamerada

06.10.2022 11:37
Son dakika haber: Malatya'daki trafik kazaları kamerada

Son dakika haberleri: Malatya'da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.

Malatya'da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.

Kent merkezinin birçok bölgesinde bulunan kameraları trafik kazalarını kaydetmeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları anbean kameralar tarafından kaydedildi.

"Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşılan kazalara, büyük ölçüde sürücü ve yaya dikkatsizliklerinin yol açtığı görülüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Malatya'daki trafik kazaları kamerada - Son Dakika

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