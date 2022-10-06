Son dakika haber... Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber... Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

06.10.2022 19:39

Son dakika habere göre Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı Malatya'da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.

Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen trafik kazaları şehir kamera sistemlerine yansıdı.

Kent merkezinin birçok bölgesinde bulunan kameraları trafik kazalarını kaydetmeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları anbean kameralar tarafından kaydedildi.

"Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşılan kazalara, büyük ölçüde sürücü ve yaya dikkatsizliklerinin yol açtığı görülüyor.

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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