"Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşılan kazalara, büyük ölçüde sürücü ve yaya dikkatsizliklerinin yol açtığı görülüyor.

Kent merkezinin birçok bölgesinde bulunan kameraları trafik kazalarını kaydetmeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarında farklı tarihlerde yaşanan trafik kazaları anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Malatya'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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