Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 125 gram metamfetamin, 506 adet hap 34 gram bonzai ile 1.25 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ayrıca ekipler, kentte uyuşturucu kullanan ve satıcılığını yapan 19 kişiye para cezası kesti.