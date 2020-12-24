Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

24.12.2020 22:35
Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 125 gram metamfetamin, 506 adet hap 34 gram bonzai ile 1.25 gram kubar esrar ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ayrıca ekipler, kentte uyuşturucu kullanan ve satıcılığını yapan 19 kişiye para cezası kesti.


Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Dünya, Türkiye'den öğrendi! İşte Çin aşısının etkinliği ve ilk sonuçları Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem
Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi         
22:28
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak         
21:51
Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı Alman ekibi Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı         
21:37
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:15
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 22:39:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei