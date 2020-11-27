Son dakika haber... Malatya'daki uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak" operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da dün gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alışmış, adreslerde yapılan aramalarda 1316 yeşil reçeteye tabi hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve bir pompalı tüfek ele geçirilmişti.