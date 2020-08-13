Son dakika haber... Malatya'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'daki yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

MALATYA - Malatya'da otluk bir alanda çıkan ve daha sonra ormanlık bir bölgeye sıçrayan yangınla ile ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Araç Muayene İstasyonu mevkiinde bulunan ormanlık alana yakın bir bölgede N.K. ile İ.K. tarafından henüz bilenmeyen bir amaçla ateş yakıldı, kısa bir süre sonra rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkan ateş geniş bir alana yayılarak büyük çaplı bir yangına neden oldu.

Malatya Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın geniş bir bölgede etkili olurken, yangına arazinin sarp yapısı nedeniyle müdahalede yer yer zorluklar yaşındı.

İtfaiye ekipleri ve arozözlerle yapılan çalışmayla büyük oranda kontrol altına alınan yangına ilişkin N.K. ve İ.K. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.