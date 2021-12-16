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MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI

16.12.2021 11:21

MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Zehir' operasyonunu başlattı. Farklı semtlerdeki 4 adrese düzenlenen baskınlarda 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI
MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI
MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI
MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI

Togo Cumhuriyeti, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALATYA'DAKİ 'ZEHİR' OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI - Son Dakika
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