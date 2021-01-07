Son dakika haber! Malatya'daki "zihinsel engelli kıza cinsel istismar" iddialarıyla ilgili gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber! Malatya'daki "zihinsel engelli kıza cinsel istismar" iddialarıyla ilgili gözaltı kararı

07.01.2021 15:35
Son dakika haber! Malatya'daki

Son dakika gündem haberi... Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Arguvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğuna çok sayıda şüpheli tarafından tecavüz edildiği" şeklinde asılsız iddiaları yayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca "Arguvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğuna çok sayıda şüpheli tarafından tecavüz edildiği" şeklinde asılsız iddiaları yayanlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde 16 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu E.G'ye birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair yapılan paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olaya ilişkin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Valiliği ve Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde yapılan basın açıklamalarında, iddia konusu olayın meydana gelmediğine dair somut deliller bulunduğunun ifade edilmesine karşın birbirleriyle irtibat halinde oldukları değerlendirilen çok sayıda şüphelinin "Twitter" üzerinden paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında tespit edilen somut delillerle hiçbir şekilde bağdaşmayan, bu delilleri kasıtlı olarak ve belli bir amaç dahilinde çarpıtarak gerçek dışı birçok paylaşımda bulunarak toplumda huzursuzluğa neden olup, "algı operasyonu" yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, Narmikan Mahallesi sakinleri ve engelli kız çocuğunun ailesinin hedef gösterilmesi nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, bazı zanlıların ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Malatya Valiliği, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından istismarda bulunulduğu iddialarını yalanlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'daki 'zihinsel engelli kıza cinsel istismar' iddialarıyla ilgili gözaltı kararı - Son Dakika


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