Son dakika haber | Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temeli 6 Şubat'ta atılacak - Son Dakika

Son dakika haber | Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temeli 6 Şubat'ta atılacak

25.01.2021 14:13
Son dakika haber | Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temeli 6 Şubat'ta atılacak, System.String[]

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temelinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 6 Şubat'ta atılacağını bildirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temelinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla 6 Şubat'ta atılacağını bildirdi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ile şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Kentin ekonomik ve sosyal gelişiminde ulaşımın önem taşıdığını vurgulayan Çalık, şehirde 2003 yılında 1096 olan uçak trafiğinin 2019 yılında yüzde 392 artışla 5 bin 389'a yükseldiğini, 89 bin olan yolcu sayısının ise 750 bine yaklaştığını kaydetti.

Malatya Havalimanı'nın terminal binası yolcu kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının yapımına karar verildiğini hatırlatan Çalık, "27 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binasında 500 araçlık otopark yer alıyor. Malatya Havalimanı sayesinde bölgenin turizm ve ticaret faaliyetleri daha da artacak. Ek binalarla ve bağlantı yolları ile 246 milyon liralık bir yatırımdır. Bu yatırımın temel atma töreni 6 Şubat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Çalık, terminal binasının 16 Şubat 2023'te hizmete girmesinin planlandığını belirtti.

Açıklamada, ihalesi yapılan yeni terminal binasının, ek tesisler, havalimanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi, ısı ve güç merkezi, apron ve yer hizmetleri araç sahası ile 50 bin metrekare alana inşa edileceği aktarıldı.

Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı, AK Parti, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temeli 6 Şubat'ta atılacak - Son Dakika Ekonomi


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