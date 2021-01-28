Son dakika haber... Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe - Son Dakika

Son dakika haber... Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe
28.01.2021 23:14
Son dakika haber: Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe Malatya'da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Malatya polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe
MALATYA - Malatya'da polis ekipleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 360 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya- Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolcunun eşyaları arasına gizlenmiş 1 kilo 260 gram toz, 1 kilo 100 gram kubar esrar maddeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak K.U isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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