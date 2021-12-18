Son dakika haber! Malatya Valisi Aydın Baruş, inşası devam eden hastaneyi inceledi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, hastanede İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve yüklenici firma yetkililerinden hastane ve inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 60 bin 500 metrekare arazi üzerinde 32 bin 500 metrekare olarak inşa edilen hastanenin kaba inşaatı tamamlandı.

Hastanenin iç dekorasyonun devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, tıbbi cihazların da yakın zamanda getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Firma yetkilileri hastanenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğunu belirterek, hastane yerleşkesi ile ilgili detaylı bilgiler verdi.