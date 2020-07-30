Son dakika haber... Malatya Valisi Baruş'tan, Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Baruş, mesajında bayram günlerinin kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine önem verilmesini isteyen Baruş, şunları kaydetti:

"Gelecekteki bayramlara sağlık ve mutluluk içerisinde erişebilmek için salgınla mücadelede temel kurallar olan maske, sosyal mesafe ve el temizliğine riayet edelim. Bu sevinçli günlerimizin hüzne dönüşmesine izin vermeyelim. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm Malatyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Bu huzurlu günlere ulaşmamız için canlarını ve kanlarını bu topraklara hediye eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."