Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

23.04.2022 02:37

Son dakika gündem haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/ YPG'li teröristler tarafından roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağına ziyarette bulundu. Gözü yaşlı baba Nurettin Altunörs'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, ailenin acısını paylaştı.

Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

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Son dakika haberleri: Malatya'ya şehit ateşi düştü Son dakika haberleri: Malatya'ya şehit ateşi düştü Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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