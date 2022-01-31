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Son dakika haber! Malavi'de Ana tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Malavi'de Ana tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

31.01.2022 22:13
Son dakika haber! Malavi'de Ana tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Malavi'de Ana tropikal fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Malavi'de Ana tropikal fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Malavi Afet Yönetimi İşleri Dairesinden (DoDMA) yapılan açıklamada, fırtınanın neden olduğu selde şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 147 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, fırtınada 187 bin 930 hanenin hasar gördüğü belirtildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, bugün afetten etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyarette, yıkılan binaların ve bozulan yolların tekrar inşasının talimatını verdi.

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Malavi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malavi'de Ana tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Malavi'de Ana tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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