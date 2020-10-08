Malazgirt'te traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekipleri, römorklarında reflektör ve tepe lambası bulunmayan sürücüleri uyararak reflektör dağıttı.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe dışındaki kantara şeker pancarı taşıyan traktörleri denetledi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığının katkılarıyla alınan reflektörleri sürücülere dağıtan ekipler, kurallara uymaları konusunda uyaralardı bulundu.

Şeker pancarı kantarında traktör sürücülerini ziyaret eden Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, odanın katkılarıyla alınan reflektör dağıtımını yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Amaçlarının olası kazaları önlemek olduğunu belirten Kılıç, "Şuan ilçe genelinde jandarma ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bizlere her konuda yardımcı olan İlçe Kaymakamız Sayın Emre Yalçın'a teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Reflektörlerin ücretsiz olarak dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.