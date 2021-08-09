Son dakika haber... Malezya, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Filistin sorununu gündeme getirdi - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Filistin sorununu ve Gazze'de uluslararası insani yardımın gerekliliğini gündeme getirdiğini açıkladı.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, bu yıl 3-7 Ağustos tarihlerinde 54'üncüsü çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yapılan görüşmelere dair yazılı açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve bölge ülkelerinin ekonomik toparlanmasının gündeme alındığını belirten Hişamuddin, "Malezya, bölgede ticaretin yeniden canlanması için gerekli iş seyahatlerini kolaylaştıracak ASEAN Seyahat Koridoru Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapmıştır." ifadesine yer verdi.

Toplantı kapsamında Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Görüşmesi'nde de bölgesel ve uluslararası sorunları dile getirdiğini vurgulayan Hişamuddin, "Görüşmede, Güney Çin Denizi ve Myanmar'daki son gelişmeler ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Malezya, Filistin davasını savunduğunu yineleyerek Filistin halkına karşı uluslararası hukuka aykırı yapılan saldırıların durması talebinde bulunmuş ve saldırılara uğrayan Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için insani yardım sağlanmasının önemine vurgu yapmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Toplantı kapsamında üye ülkelerle Kovid-19 aşılamalarında iş birliğinin önemine dikkati çektiğini kaydeden Hişamuddin, ASEAN'ın diyalog ortaklarıyla iş birliğini sürdürmesi gerektiğini belirttiğini de aktardı..