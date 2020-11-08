KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, 3 Kasım'da yapılan seçimlerden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Başbakan Muhyiddin, yaptığı yazılı açıklamada, seçim zaferinden ötürü Biden'a en içten tebriklerini ilettiğini belirterek, "Gelişen bir ülke olarak Malezya, ABD ile ilişkilerine önem vermektedir. ABD ile Malezya arasındaki kapsamlı ortaklık, iki ülkenin ortak faydaya dayalı, çok yönlü ve aktif iş birliğini sağlamak amacıyla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, "Uluslararası camianın Kovid-19 salgınının kötü etkileri gibi meselelere çözüm aradığı bu dönemde Malezya, yeni başkan seçilen Joe Biden'ın liderliğinde ABD ile ortaklığını daha ileriye götürmeyi ümit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.