Son dakika haber | Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19 bittikten sonra genel seçimlerin yapılacağını söyledi - Son Dakika

Son dakika haber | Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19 bittikten sonra genel seçimlerin yapılacağını söyledi

01.03.2021 05:55
Son dakika haber | Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19 bittikten sonra genel seçimlerin yapılacağını söyledi, System.String[]

Son dakika haber: KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi geçtikten sonra genel seçimlerin yapılacağını açıkladı.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesi geçtikten sonra genel seçimlerin yapılacağını açıkladı.

Başbakanlığa gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla ulusal medyaya röportaj veren Başbakan Muhyiddin Yasin, olağanüstü hal (OHAL) ilanı, Malezya'nın dış politikasında son durum ve olası genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu.

12 Ocak'ta 1 Ağustos'a kadar ilan edilen ve muhalefet cephesinde tartışmalara konu olan OHAL'in sadece Kovid-19 gerekçesiyle uygulamada olduğunu belirten Muhyiddin Yasin, "Bu karar benim başbakanlıkta daha fazla kalmam için alınmadı." dedi.

Muhyiddin Yasin, OHAL kapsamında meclisin feshedilmesinin, kendisine yönelik güvensizlik oylaması girişimlerini engellemeyi amaçladığı iddiasına ilişkin, "Mecliste benim kadar çoğunluk elde eden başka bir parti yok. Bundan önce çoğunluk hükümeti kurmak için bir teşebbüse girişildi, ama başarısız oldu. Başbakan olarak meclis çoğunluğu ve yasal meşruiyetim olduğuna inancım tamdır." şeklinde konuştu.

Malezya Başbakanı, Kovid-19 salgınının ağustostan önce kontrol altına alınabilmesi durumunda OHAL'in daha erken kaldırılabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, BAE ve Çin'e ziyaret planları

Başbakan Muhyiddin Yasin, pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığı ülke ziyaretlerini bu sene gerçekleştirmeyi planladığını vurgulayarak, "Mart ayı içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin'e ziyaret planları var. Bu ülkelerle süre gelen ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

Malezya'nın bölgesinde ve dünyada aktif dış politika benimsemeyi sürdüreceğini söyleyen Muhyiddin Yasin, " Myanmar'da ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Genel seçimler uygun zamanda ilan edilecek

Uzun süredir tartışılan genel seçimlerin ilanı konusunu değerlendiren Muhyiddin Yasin, "Seçimler uygun bir zamanda yapılacaktır. Şimdilik önemli olan, Kovid-19 ile mücadeledir. Bunu hallettiğimiz vakit seçimleri yapmak için bir gün bile beklemek istemiyorum. Bu konuda hiçbir endişemiz yok." dedi.

Muhyiddin Yasin, Eylül 2020'de Sabah eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerin ardından bölgede artan Kovid-19 vakalarını hatırlattı ve hükümetin aynı hataya ikinci kez düşmeyeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19 bittikten sonra genel seçimlerin yapılacağını söyledi - Son Dakika


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