Son dakika haber... Malezya'da ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başladı - Son Dakika

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mart 2020'den bu yana ara verilen yüz yüze eğitim, bugünden itibaren kademeli olarak yeniden başladı.

Bugün ülkedeki 1,1 milyon ana sınıfı öğrencisi saat 07.00'de velilerinin eşliğinde okul binalarına giriş yaptı.

Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı okul binalarında öğrencilere sosyal mesafe ve maske takma kuralları anlatıldı.

İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin yüz yüze eğitimi ise 8 Mart'tan itibaren başlayacak.

Malezya genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart 2020'den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim programları başlamıştı.

Toplam 300 bin 752 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 1130 kişi yaşamını yitirdi.