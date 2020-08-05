Son dakika haber: Malezya'dan Lübnan'a taziye mesajı - Son Dakika

KUALA Malezya hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, yazılı açıklamasında, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan ötürü Lübnan halkına başsağlığı dileyerek, "Malezya hükümeti ve halkı, olayda yaşamını yitirenler ve yaralıların yakınlarının acısını paylaşmaktadır. Malezya ayrıca, ihtiyaç dahilinde Lübnan'a her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin de sosyal medya paylaşımında, "Malezya, acılı gününde Lübnan devleti ve halkının yanında durmaktadır. Dua ve iyi düşüncelerimiz her zaman Lübnan'ın güçlü halkıyladır." açıklamasında bulundu.

Bakan Hişamuddin, patlamada Lübnan'da yaşayan Malezyalılardan ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken infilak ettiğini açıklamıştı.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada can kaybının 100'e, yaralı sayısının da 4 bine çıktığını bildirmişti.