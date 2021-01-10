KUALA Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mustafa'nın başkent Kuala Lumpur'dan Kota Bharu kentine yaptığı gezi sırasında Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine dün test yaptırdığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan Mustafa'nın şehirdeki hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen yıl Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri de Kovid-19'a yakalanmıştı.
Bakan Zulkifli'nin hastalığının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ve bazı kabine üyeleri, 14 günlük ev karantinası uygulamıştı.
Toplam 133 bin 559 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 542 kişi hayatını kaybetti.
Ülke genelinde 26 bin 185 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika